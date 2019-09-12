أول تعليق للإيراني علي دائي على اقتراب رونالدو من تحطيم رقمه

تحدث أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، عن قدرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تحطيم رقمه القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية.

وقال علي دائي، في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أعتقد أن رونالدو سيحطم رقمي، إنه لاعب رائع بلا شك، ويبدو لي أن هذا سيحدث (تحطيم رقمه القياسي)".

وتابع صاحب الـ50 عاما: "لم لا؟ هذه كرة القدم، وهذا جزء منها. جميع الأرقام موجودة لكي تحطم في يوم من الأيام.. الأهم من ذلك، نحن نتحدث عن لاعب عظيم.. أتمنى له مواصلة اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف".

ويحمل علي دائي، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع المنتخبات برصيد 109 أهداف، سجلها في 149 مباراة، فيما يحتل رونالدو حاليا مركز الوصافة، برصيد 93 هدفا، في 160 مباراة.

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وتبدو فرص رونالدو كبيرة لتخطي رقم علي دائي، على اعتبار أن صاحب الـ34 عاما ما زال أمامه عامين على الأقل للعب مع البرتغال، إضافة إلى أن معدله التهديفي مع المنتخب يرتفع كلما تقدم في العمر.

فقد سجل رونالدو 55 هدفا في 123 مباراة قبل بلوغه سن الـ31، وبعد الـ31، سجل 38 هدفا في 37 مباراة فقط.

المصدر: وكالات