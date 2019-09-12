صربيا تعمق جراح أمريكا في مونديال السلة (فيديو)
تعرض المنتخب الأمريكي للهزيمة الثانية على التوالي في كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين، ليسجل الفريق أسوأ نهاية في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم.
🇷🇸🙌 Serbia beat @usabasketball in a thrilling ending! #SRBUSA— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 12, 2019
#SrbijaGotGame@KSSrbije#FIBAWCpic.twitter.com/PsUF51lgY1
وخسر الفريق الأمريكي أمام نظيره الصربي بنتيجة 94-89 ضمن دور تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.
.@LeaderOfHorde with the sweet assist to Jokic 👌— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 12, 2019
🇷🇸 #SRBUSA#SrbijaGotGame@KSSrbije#FIBAWCpic.twitter.com/OmYTmXuD2U
وجاءت الخسارة بعد 24 ساعة فقط من هزيمة أمريكا أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من البطولة.
ويختتم الفريق الأمريكي مشواره في البطولة، بعد غد السبت، بملاقاة بولندا أو التشيك لتحديد ما إذا كان سينهي المونديال في المركز السابع أم الثامن.
وكانت أسوأ نهاية سابقة للفريق الأمريكي في المونديال، احتلال المركز الثالث في نسخة 2002.
المصدر: وكالات