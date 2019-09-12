 
مباشر

صربيا تعمق جراح أمريكا في مونديال السلة (فيديو)

الرياضة

صربيا تعمق جراح أمريكا في مونديال السلة (فيديو)
Globallookpress Zhu Zheng
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me6t

تعرض المنتخب الأمريكي للهزيمة الثانية على التوالي في كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين، ليسجل الفريق أسوأ نهاية في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم.

وخسر الفريق الأمريكي أمام نظيره الصربي بنتيجة 94-89 ضمن دور تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

إقرأ المزيد
فرنسا تفجر مفاجأة كبيرة وتطيح بأمريكا خارج مونديال السلة (فيديو)
فرنسا تفجر مفاجأة كبيرة وتطيح بأمريكا خارج مونديال السلة (فيديو)

وجاءت الخسارة بعد 24 ساعة فقط من هزيمة أمريكا أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويختتم الفريق الأمريكي مشواره في البطولة، بعد غد السبت، بملاقاة بولندا أو التشيك لتحديد ما إذا كان سينهي المونديال في المركز السابع أم الثامن.

وكانت أسوأ نهاية سابقة للفريق الأمريكي في المونديال، احتلال المركز الثالث في نسخة 2002.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"خليكو شجعان".. تركي آل الشيخ يتوعد المتجاوزين في حقه!