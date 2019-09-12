كلايسترز تعود إلى ملاعب التنس بعد سبعة أعوام من الاعتزال

أعلنت نجمة التنس البلجيكية، كيم كلايسترز، اليوم الخميس، عزمها العودة عن قرار الاعتزال الذي اتخذته عام 2012، والتنافس مجددا بدءا من العام المقبل.

وقالت المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة بأربعة ألقاب فردية في بطولات "الغراند سلام"، في مقابلة حصرية مع منصة رقمية لرابطة اللاعبات المحترفات: "لا أعتقد أنني بحاجة لإثبات أي شيء (بعودتها عن الاعتزال). أعتقد أن الأمر يشكل تحديا بالنسبة لي".

وتابعت ابنة الـ 36 عاما: "ما زلت أحب التنس.. حب اللعبة ما زال موجودا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون باستطاعتي اللعب بالمستوى الذي أطمح إليه قبل أن أخوض غمار أعلى مستويات أفضل الرياضات النسوية في العالم؟".

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

وتعتزم البلجيكية، الفائزة بـ 41 لقبا في الفردي خلال مسيرتها، العودة إلى الملاعب مع بداية العام المقبل، لكنها أكدت أنها قد تؤخر ذلك ما لم تكن في كامل جاهزيتها البدنية.

وأوضحت: "أمامي ثلاثة أشهر ونصف شهر، أعتقد أنني سأحقق الكثير من التقدم في الأسابيع المقبلة وأتطلع بشوق لمعرفة إلى أين ستصل الأمور".

وكلايسترز التي خاضت أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى إلى جانب ألقابها الأربعة، اعتزلت اللعب مباشرة بعد مشاركتها في بطولة "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية عام 2012، حين ودعت من الدور الثاني على يد البريطانية لورا روبسون.

المصدر: أ ف ب