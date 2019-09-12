 
مباشر

فرنسا تفجر مفاجأة كبيرة وتطيح بأمريكا خارج مونديال السلة (فيديو)

الرياضة

فرنسا تفجر مفاجأة كبيرة وتطيح بأمريكا خارج مونديال السلة (فيديو)
AFP Ye Aung Thu
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me49

فجر المنتخب الفرنسي لكرة السلة، مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بنظيره الأمريكي خارج بطولة العالم المقامة حاليا في الصين إثر التغلب عليه 89-79، في دور ربع النهائي من البطولة.

وتأهل المنتخب الفرنسي، إلى المربع الذهبي للبطولة، عن جدارة بعد الفوز الثمين في مباراة اتسمت بالإثارة منذ بدايتها، وحتى صافرة النهاية.

وحرم بذلك المنتخب الفرنسي نظيره الأمريكي من الدفاع عن لقبه العالمي الذي توج به في النسختين الماضيتين عامي 2010، و2014.

وبهذا يلتقي المنتخب الفرنسي، نظيره الأرجنتيني في المربع الذهبي للبطولة غدا الجمعة، فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخبي إسبانيا وأستراليا.

إقرأ المزيد
روسيا تتغلب على فنزويلا في مونديال كرة السلة
روسيا تتغلب على فنزويلا في مونديال كرة السلة

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تخلى عن عرشه.. هذه قصة إمبراطور التجارة الإلكترونية و"علي بابا"