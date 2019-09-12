فرنسا تفجر مفاجأة كبيرة وتطيح بأمريكا خارج مونديال السلة (فيديو)

فجر المنتخب الفرنسي لكرة السلة، مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بنظيره الأمريكي خارج بطولة العالم المقامة حاليا في الصين إثر التغلب عليه 89-79، في دور ربع النهائي من البطولة.

📽 Check out the highlights as @FRABasketball 🇫🇷 pick up a momentous victory over @USABasketball 🇺🇸 to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! pic.twitter.com/GVQsMsDP67 — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 11, 2019

وتأهل المنتخب الفرنسي، إلى المربع الذهبي للبطولة، عن جدارة بعد الفوز الثمين في مباراة اتسمت بالإثارة منذ بدايتها، وحتى صافرة النهاية.

.@FRABasketball 🇫🇷 pick up a historic win behind a dominant performance from @rudygobert27 and are heading to the #FIBAWC Semi-Finals! 💪 #USAFRApic.twitter.com/Psem2RxqKg — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 11, 2019

وحرم بذلك المنتخب الفرنسي نظيره الأمريكي من الدفاع عن لقبه العالمي الذي توج به في النسختين الماضيتين عامي 2010، و2014.

وبهذا يلتقي المنتخب الفرنسي، نظيره الأرجنتيني في المربع الذهبي للبطولة غدا الجمعة، فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخبي إسبانيا وأستراليا.

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المصدر: وكالات