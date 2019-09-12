وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لمحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق السابق المنضم حديثا لأفيس البرتغالي حال رغبته في العودة للدوري المصري والانضمام للأهلي.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أنه سيقوم بنفسه بشراء قميص الفريق الأول للنادي الأهلي لكهربا وإهدائه مجانا له، مشددا على أن فريقه حاليا يمتلك لاعبين على مستوى عال فنيا، إضافة إلى الالتزام التام داخل وخارج الملعب بخلاف ما كان يفعله كهربا.

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وأضاف مرتضى منصور أن "كهربا" رحل بطريقة سيئة عن الفريق لذلك فهو لن يقبل بأقل من 100 مليون دولار تعويضا عن طريقة رحيله السيئة.

وتابع مرتضى منصور أن الزمالك حاليا يمتلك لاعبين أمثال أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا لذلك فكهربا أصبح لا حاجة له داخل فريق الزمالك.

وكان "كهربا" قد دخل في صدام مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وغادر بعد ذلك ووقع مع نادي أفيس البرتغالي وذلك عقب انتهاء عقده مع "القلعة البيضاء" حسب تأكيده.

المصدر: وكالات