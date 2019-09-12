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نورمحمدوف يقارن بين نزاليه مع ماكغريغور وبوارييه (فيديو)

الرياضة

نورمحمدوف يقارن بين نزاليه مع ماكغريغور وبوارييه (فيديو)
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قارن الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بين نزاليه الأخيرين مع الإيرلندي كونور ماكغريغور والأمريكي داستن بوارييه.

وفي حديث مقتضب مع الصحفيين لحظة وصوله إلى مطار مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، قال نورمحمدوف: "لقد كان نزالي مع بوارييه قويا جدا، أقوى بكثير من نزالي مع ماكغريغور".

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ودافع نورمحمدوف، عن لقب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على بوارييه بالإخضاع، في النزال الذي جمعهما السبت الماضي في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).

وحقق نورمحمدوف البالغ 30 عاما، بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

وسبق للبطل الروسي أن هزم ماكغريغور بالإخضاع أيضا، في النزال الذي جمعهما على لقب بطل العالم، في مطلع شهر أكتوبر الماضي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

المصدر: RT

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