اعتقال وكيل لاعبين في موناكو بتهمة الاحتيال

قال مدعون في بلجيكا، إن وكيل لاعبي كرة قدم اعتقل في إمارة موناكو الفرنسية بداعي الاحتيال والفساد وغسل أموال في صفقات انتقال لاعبين.

وذكر مصدر قضائي أن وكيل اللاعبين هو كريستوف إنروتاي، الذي أشرف على عدة صفقات انتقال دولية من بينها للاعبين من بلجيكا وأخرى تتعلق بأندية كرة قدم بلجيكية.

ومن بين اللاعبين الذين عمل معهم تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا، إضافة إلى الجناحين يانيك كاراسكو وكيفن ميرالاس.

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وقال المدعون إنهم طلبوا تسليم وكيل اللاعبين عقب مداهمات في موناكو ولندن ولييج يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تمت مصادرة شقتين سكنيتين وزورق وثلاث سيارات فارهة وسبعة ملايين يورو (7.7 مليون دولار).

كما اعتقلت السلطات مساعدا لوكيل اللاعبين في بلجيكا.

المصدر: رويترز