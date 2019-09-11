فالنسيا يتخلى عن مدربه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه مارسيلينو غارسيا تورال، وذلك قبل 3 أيام من مباراته مع برشلونة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال فالنسيا في بيان رسمي: "أبلغ النادي مارسيلينو غارسيا تورال يوم الأربعاء أنه لم يعد يشغل منصب مدرب الفريق الأول. يود النادي أن يشكره على عمله وإخلاصه خلال فترة توليه المسؤولية، ويتمنى له النجاح في المستقبل".

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وقاد المدرب (54 عاما) فالنسيا الموسم الماضي لإحراز لقب كأس ملك إسبانيا، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل فالنسيا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليغا"برصيد 4 نقاط فقط من 3 جولات.

المصدر: valenciacf.com