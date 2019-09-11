قضت محكمة تركية بحبس، أردا توران، لاعب برشلونة، المعار حاليا إلى باشاك شهير التركي، لمدة عامين و8 أشهر، بتهم إطلاق نار بهدف بث الرعب والقلق، وحيازة أسلحة غير مرخصة وتعمد إصابة شخص.

وأوقفت المحكمة تنفيذ الحكم، ما يعني أن توران لن يتعرض للحبس إلا إذا ارتكب جريمة أخرى في غضون خمس سنوات.

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واشترك توران في شجار مع المغني، بيركاي شاهين، في ملهى ليلي في اسطنبول العام الماضي، وتسبب في كسر أنف المغني. وذهب توران إلى المستشفى في وقت لاحق وأمسك بمسدس وأطلق النار أرضا.

وكان نادي باشاك شهير أعلن أنه فرض غرامة على توران قدرها 2.5 مليون ليرة تركية (نحو 432 ألف دولار) بسبب هذه الواقعة.

وانضم توران إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (37.45 مليون دولار) في 2015، وفاز بأربعة ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.

كما شارك توران البالغ 31 عاما مع منتخب تركيا في 100 مباراة سجل خلالها 17 هدفا لبلاده.

المصدر: رويترز