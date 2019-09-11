 
مباشر

في مشهد مروع.. جماهير كروية تتشاجر بالسيوف وسط المدينة (فيديو)

الرياضة

في مشهد مروع.. جماهير كروية تتشاجر بالسيوف وسط المدينة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdxg

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مروعة تظهر شجارا بالسيوف بين مشجعي فريقي "إندبيندينتي ميديلين" و"أتلتيكو ناسيونال" قبل مواجهتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري الكولومبي.

واعتقلت الشرطة الكولومبية 70 شخصا على خلفية المعارك وحرب الشوارع التي كانت دائرة بين مشجعي الفريقين في مدينة ميديلين، وصادرت 26 سيفا بالإضافة لعدد كبير من السكاكين.

يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بفوز الضيف أتلتيكو ناسيونال بنتيجة 4-1.

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دكتور لكل 800 مواطن.. الهجرة والقطاع الخاص يهددان صحة المصريين