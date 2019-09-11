في مشهد مروع.. جماهير كروية تتشاجر بالسيوف وسط المدينة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مروعة تظهر شجارا بالسيوف بين مشجعي فريقي "إندبيندينتي ميديلين" و"أتلتيكو ناسيونال" قبل مواجهتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري الكولومبي.

Enfrentamientos entre hinchas del nacional y Medellín a machete, muy triste esto...se ha perdido la juventud pic.twitter.com/vdQf4VTKVp — francia elena (@Frankia25Elena) September 9, 2019

واعتقلت الشرطة الكولومبية 70 شخصا على خلفية المعارك وحرب الشوارع التي كانت دائرة بين مشجعي الفريقين في مدينة ميديلين، وصادرت 26 سيفا بالإضافة لعدد كبير من السكاكين.

Otro capítulo de Medellín la más educada, con machete en manos vándalos del Medellín y Nacional pelean por un equipo de fútbol 😔 pic.twitter.com/hsRdB651Ui — Pluralidad Z (@PluralidadZ) September 9, 2019

يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بفوز الضيف أتلتيكو ناسيونال بنتيجة 4-1.

المصدر: eurosport.ru