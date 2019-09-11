 
مباشر

الكشف عن موقف ميسي وسواريز من مواجهة فالنسيا في "الليغا"

الرياضة

الكشف عن موقف ميسي وسواريز من مواجهة فالنسيا في
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdx7

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن صعوبة مشاركة ثنائي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، في المباراة المقبلة بمنافسات الدوري الإسباني أمام فالنسيا.

وذكرت الصحيفة أن مرحلة التعافي لميسي وسواريز تسير ببطء شديد، ومع تبقي أربعة أيام فقط على مواجهة برشلونة وفالنسيا، والمقرر لها السبت المقبل، يبدو أن الثنائي لن يتواجد في المباراة.

إقرأ المزيد
ميسي يتسلم جائزة
ميسي يتسلم جائزة "ESPY" كأفضل لاعب في العالم

وأضافت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يجري تحضيراته بدون الثنائي بالفعل، مما يعني أنهما خرجا من حسابات الفريق الكتالوني للمباراة المقبلة.

​​​​​​​ونوهت الصحيفة بأن ميسي وسواريز واصلا التدريب على انفراد يوم أمس الثلاثاء، من أجل التعافي والعودة للمشاركة بشكل طبيعي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دكتور لكل 800 مواطن.. الهجرة والقطاع الخاص يهددان صحة المصريين