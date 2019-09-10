البحرين تحقق فوزا ثمينا على كمبوديا وتتصدر مجموعتها في تصفيات مونديال 2022
تغلب المنتخب البحريني على مضيفه الكمبودي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.
ويدين المنتخب البحريني بالفضل في الفوز للاعبه كميل حسان الأسود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.
فيديو : هدف المباراة #البحرين 1 - 0 #كمبوديا .. تصفيات #مونديال2022 و #كاس_آسيا 2023 pic.twitter.com/h7jmSihNPC— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 10, 2019
وبهذا الفوز، رفع المنتخب البحريني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد منتخب كمبوديا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
فيديو : اهداف المباراة : #إيران 2 - 0 هونج كونج .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا 2023 pic.twitter.com/EOEWDwlfig— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 10, 2019
وفي المجموعة ذاتها، حقق المنتخب الإيراني الفوز على مضيفه منتخب هونغ كونغ بهدفين نظيفين، سجلهما سردار أزمون وكريم أنصاري في الدقيقتين 23 و54 على الترتيب.
وجمع المنتخب الإيراني أول ثلاث نقاط له خلال التصفيات بعد أن ارتاح خلال الجولة الأولى، فيما توقف رصيد هونغ كونغ عند نقطة واحدة.
المصدر: وكالات