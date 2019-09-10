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البحرين تحقق فوزا ثمينا على كمبوديا وتتصدر مجموعتها في تصفيات مونديال 2022

الرياضة

البحرين تحقق فوزا ثمينا على كمبوديا وتتصدر مجموعتها في تصفيات مونديال 2022
AFP TANG CHHIN Sothy
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تغلب المنتخب البحريني على مضيفه الكمبودي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.

ويدين المنتخب البحريني بالفضل في الفوز للاعبه كميل حسان الأسود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب البحريني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد منتخب كمبوديا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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وفي المجموعة ذاتها، حقق المنتخب الإيراني الفوز على مضيفه منتخب هونغ كونغ بهدفين نظيفين، سجلهما سردار أزمون وكريم أنصاري في الدقيقتين 23 و54 على الترتيب.

وجمع المنتخب الإيراني أول ثلاث نقاط له خلال التصفيات بعد أن ارتاح خلال الجولة الأولى، فيما توقف رصيد هونغ كونغ عند نقطة واحدة.

المصدر: وكالات

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