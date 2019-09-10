شنت نجمة كرة القدم الأمريكية، أليكس مورغان، هجوما لاذعا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بسبب اتهامه بقضية اغتصاب مواطنتها كاثرين مايورغا.

ودافعت مورغان عن حقوق مواطنتها مايورغا، التي اتهمت رونالدو باغتصابها في منتجع ستين هاوس بولاية لاس فيغاس عام 2009، ورفعت دعوى قضائية ضده، لكن النجم البرتغالي خرج بريئا من التهم لاحقا.

وانتقدت قائدة المنتخب الأمريكي اللاعب وهاجمته في مقالة كتبتها ونشرت في الصحافة قبل أسابيع تحت عنوان "رونالدو أيقونة الفساد في الرياضة".

وقالت مورغان الحائزة كأس العالم للسيدات قبل أشهر: "عندما تتمعن في قضية رونالدو، فإن هناك الكثير من الأدلة التي تم التستر عليها، لقد ساعد المال في إغلاق القضية".

وأضافت: "لقد أسقطوا التهم عنه كي يستطيع مواصلة اللعب، وهو ما حدث بالفعل، كثيرون يفعلون مثله، لكنه أحد أشهر لاعبي كرة القدم، إن لم يكن الأشهر على الإطلاق، لذا فإنه يجذب الانتباه. ينبغي أن ندعم النسوة اللاتي يتعرضن إلى مواقف استضعاف من الرجال، هن بحاجة إلى الدعم والقوة ويجب أن أتحدث عن ذلك".

وتابعت: "لكن في النهاية هذا لا يعني أنني لا أرى أنه واحد من أفضل لاعبي العالم وهذا ليس له علاقة بشخصيته. ما يفعله بصفته الوظيفية كلاعب كرة مجرد استمتاع بملاعب كرة القدم، ولا علاقة لذلك بشخصيته كشخص أو الإجراءات التي قد يتخذها في قراراته".

وصرحت أليكس مورغان بأنها لا تشعر بالحرج من لقاء رونالدو خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في العالم، يوم 23 سبتمبر الجاري، على الرغم من هجومها العنيف على اللاعب ونشرها لمقالة صحفية ضده بعنوان "رونالدو أيقونة الفساد في الرياضة".

وينافس رونالدو على جائزة اللاعب الأفضل في العالم، وكذلك مورغان تنافس بدورها على جائزة أفضل لاعبة.

المصدر: وكالات