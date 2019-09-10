وفاة لاعب منتخب كوراساو قبل ساعات من مباراة فريقه مع هايتي
twitter @vicmontagliani
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توفي حارس مرمى منتخب كوراساو جارزينيو بيتر عشية مباراة ضمن تصفيات CONCACAF (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي) مع فريق هايتي.
وغرد فيكتور مونتاجلياني رئيس اتحاد "الكونكاكاف" على حسابه في "تويتر": "لقد صدمت بشدة لسماع نبأ وفاة جارزينيو بيتر، لاعب كرة القدم غير العادي. تعازينا لعائلته وزملائه واتحاد كرة القدم في كوراساو".
ووفقا لتقارير إعلامية، توفي لاعب كرة القدم البالغ من العمر 31 عاما يوم الاثنين في غرفة فندق، حيث مقر إقامة الفريق قبل المباراة مع هايتي. وكان سبب وفاة بيتر نوبة قلبية.
المصدر: نوفوستي
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