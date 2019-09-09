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شاهد.. كرواتيا تسقط في مصيدة أذربيجان في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. كرواتيا تسقط في مصيدة أذربيجان في تصفيات
AFP JOE KLAMAR
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سقط المنتخب الكرواتي في فخ التعادل أمام مضيفه الأذربيجاني (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وضع قائد كرواتيا، لوكا مودريتش، الذي يحتفل اليوم بعيد ملاده الـ 33، منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكرا سجله، في الدقيقة 11 من ضربة جزاء.

ورد الأذربيجاني، تامكين خاليزاده، بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

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واكتفى منتخب كرواتيا بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، وانفرد بصدارة المجموعة الخامسة (E)، مبتعدا بفارق نقطة عن وصيفه الهنغاري، الذي يستضيف نظيره السلوفاكي، في وقت لاحق من اليوم أيضا، ضمن منافسات هذه الجولة ايضا.

بينما حصد منتخب أذربيجان أول نقطة له بعد 5 مباريات، ويقبع في قاع ترتيب المجموعة.

المصدر: RT 

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