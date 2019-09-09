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شاهد.. استقبال أسطوري لمارادونا مع فريقه الجديد (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. استقبال أسطوري لمارادونا مع فريقه الجديد (فيديو وصور)
AFP ALEJANDRO PAGNI
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احتشد حوالي 30 ألف مشجع أرجنتيني فجر اليوم للترحيب بأسطورة بلادهم الكروية دييغو مارادونا في بداية مشواره التدريب مع فريق خيمناسيا لا بلاتا صاحب المركز الأخير في البطولة المحلية.

وحضرت تلك الآلاف خصيصا للترحيب بقدوم بطل كأس العالم 1986 وذلك قبل أن يبدأ مارادونا مهمته يوم الأحد القادم بمواجهة راسينغ ضمن الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني.

وقال النجم صاحب الـ58 عاما في أول كلماته لجماهير فريقه الجديد، حيث بدا التأثر الشديد عليه من حفاوة الاستقبال: "أريد أن أعدكم بشيء: طالما أنا مدرب هذا الفريق، ستبقى المجموعة مثالا يحتذى به للجميع.. ومن أجل كل هذا الحب الذي منحتموني إياه، سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالمباريات، وسنفوز بها".

وأضاف مارادونا خلال كلمته: "ثقوا تماما في أننا سنستعد جديا لمباراة الأحد، وسنخوض مباراة حياة أو موت، وسنحتفل جميعا بالانتصار".

وظهرت بعض ملامح الصعوبة على حركة مارادونا الذي كان قد خضع لجراحة في ركبته اليمنى منذ شهر تقريبا، حتى أنه احتاج لعربة الغولف من أجل التنقل بين جنبات الملعب.

وتعاقد خيمناسيا يوم الخميس الماضي مع مارادونا، الذي يعتبر واحدا من أعظم اللاعبين على مر العصور لمساعدة الفريق في أزمته على صعيد النتائج بالموسم الحالي.

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وتأسس خيمناسيا في 1887 وفاز بلقب واحد طوال تاريخه، وهي بطولة كأس سنتيناريو في عام 1993.

ورغم كل هذا الاستقبال الحافل إلا أن تجربة مارادونا التدريبية الأخيرة في المكسيك مع فريق دورادوس لم تكن جيدة تماما، حيث فشل في قيادته للصعود للدرجة الأولى.

المصدر: وكالات

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