الفرعون صلاح يزين تشكيلة أساطير إفريقيا

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائمة من أفضل 11 لاعبا في تاريخ قارة إفريقيا تزامنا مع اعتزال الكاميروني صامويل إيتو، الذى قرر إنهاء مسيرته الاحترافية نهائيا في سن الـ38 عاما.

وتواجد في القائمة العديد من الأسماء الرنانة من بينها ثنائي لا زال نشطا حتى الآن وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجما ليفربول الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة أساطير إفريقيا حسب الصحيفة البريطانية كما يلي:

Africa's best ever XI including Drogba and Toure after legend Eto'o retireshttps://t.co/GIR3rlaDT0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 8, 2019

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في حراسة المرمى: فينسنت إنياما (نيجيريا).

في خط الدفاع: ريغوبيرت سونغ (الكاميرون)، صامويل كوفور (غانا)، لوكاس راديبي (جنوب إفريقيا).

في خط الوسط: مايكل إيسيان (غانا)، يايا توريه (ساحل العاج)، محمد صلاح (مصر)، ساديو ماني (السنغال).

في خط الهجوم: جورج وايا (ليبيريا)، دروغبا (ساحل العاج)، صامويل إيتو (الكاميرون).

المصدر: وكالات