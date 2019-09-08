شاهد.. "الأزوري" يواصل سلسلة انتصاراته في تصفيات "يورو 2020"

أنجز منتخب إيطاليا مهمته أمام نظيره الفنلندي، بفوزه عليه في عقر داره (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وسجل ثنائية "الأزوري" كل من اللاعبين، شيرو ايموبيلي، جورجينهو، في الدقيقتين (59، و79 من ضربة جزاء) على الترتيب، وتخللهما هدف المهاجم الفنلندي، تيمو بوكي، سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

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وواصل منتخب إيطاليا سلسلة انتصاراته، محققا فوزه السادس على التوالي، ليعزز تربعه على عرش صدارة المجموعة العاشرة، برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الفنلندي، ويليهما في المرتبة الثالثة برصيد 9 نقاط، منتخب أرمينيا، الذي تغلب بدوره على البوسنة والهرسك، الرابعة برصيد 7 نقاط.

بينما يشغل منتخب اليونان المركز الخامس، برصيد 5 نقاط، ومن ثم ليختنشتاين، في المركز السادس والأخير على سلم الترتيب، برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT