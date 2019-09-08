نجم "الديوك" يلوم زوجته على إهداره ضربة جزاء (فيديو)

فسر أنطوان جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا، بروح رياضية، إهداره ركلة جزاء أمام ألبانيا (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن تصفيات أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وقال غريزمان، مازحا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأنه فشلت في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف لبلاده، لأن زوجته لم تشاهد المباراة.

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وأهدر مهاجم برشلونة ومنتخب "الديوك" الفرنسية، ضربة جزاء، عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فرنسا (2-0).

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن مهاجم برشلونة أضاع أول ركلة جزاء له بقميص منتخب فرنسا، وذلك بعد 7 محاولات ناجحة.

وكان أنطوان غريزمان قد انتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الحالي، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع "الروخي بلانكوس".

المصدر: وكالات