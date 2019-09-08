روسيا تتغلب على فنزويلا في مونديال كرة السلة
AFP
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تغلبت روسيا على فنزويلا بـ 69 نقطة مقابل 60، في اللقاء الذي أقيم اليوم، ضمن المجموعة التاسعة، في إطار تحديد المراكز من 17 إلى 32 في بطولة كأس العالم لكرة السلة في الصين.
وانتهى الربع الأول بتقدم روسيا بـ 13-10، ثم تعادل الفريقان في الربع الثاني بنتيجة 27-27، ثم تقدمت روسيا مجددا في الربع الثالث (48-42)، قبل أن تحسم المباراة بفارق 9 نقاط.
.@russiabasket 🇷🇺 get past @oficialfvb 🇻🇪 behind Vorontsevich's all-around performance! #VENRUS— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 8, 2019
📊 https://t.co/JPNEzHiCtk#RussiaGotGamepic.twitter.com/hUCjDaxpEJ
وتألق أندريه فورونتسيفيتش، في صفوف منتخب روسيا، بتسجيله 17 نقطة.
المصدر: وكالات
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