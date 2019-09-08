تصفيات أمم أوروبا.. فرنسا تكرم ضيفتها ألبانيا برباعية (فيديو)

حققت فرنسا بطلة العالم فوزها الرابع في خمس مباريات بسهولة على ضيفتها ألبانيا 4-1، أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وفي ظل غياب أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوغبا، ونغولو كانتي، وكيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى المدافع إيمريك لابورت، ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي، دفع المدرب ديدييه ديشان، بكينغسلي كومان، وتوما ليمار على الجناحين، وبينهما أنطوان غريزمان، وأوليفييه جيرو في خط الهجوم.

وسجل رباعية "الديوك"، كومان "هدفان"، وجيرو، وإيكوني، في الدقائق 8 و27 و68 و85، بينما أحرز سوكول سيكاليشي، الهدف الوحيد لألبانيا، في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، تساوت فرنسا في صدارة المجموعة الثامنة بـ12 نقطة مع إيسلندا الفائزة على مولدوفا 3-0، وتركيا التي انتزعت فوزا بشق الأنفاس من أندورا 1-0.

في المقابل، تجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

المصدر: وكالات