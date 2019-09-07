كوسوفو تصعق التشيك وتواصل مغامرتها "المجنونة" في تصفيات أوروبا (فيديو)

واصل منتخب كوسوفو مغامرته الرائعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وتغلب اليوم السبت، على ضيفه التشيكي (2-1)، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وبادر التشيكيون لافتتاح باب التسجيل، عن طريق المهاجم باتريك شيك، في الدقيقة 16، لكن أصحاب الأرض ردوا بعدها بهدفين، من توقيع فيدات موريكي، وميرجيم فويفودا، في الدقيقتين 20 و67 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفعت كوسوفو، التي تشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها بعد أن صارت عضوا رسميا في الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016، رفعت رصيدها إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد التشيك عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وتقام اليوم مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، حيث تلعب إنجلترا الثانية بست نقاط، مع بلغاريا الرابعة بنقطتين.

المصدر: "تويتر"