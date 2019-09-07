شاهد.. البطل المغربي أبو زعيتر يسقط منافسه بضربة قاضية في الأذن

أسقط البطل المغربي عثمان أبو زعيتر، منافسه الفنلندي تيمو باكلان، بالضربة القاضية، في نزال جمعهما اليوم السبت، ضمن دورة "UFC 242" للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي الإماراتية.

وبعد تبادل للكمات بين المقاتلين، باغت البطل المغربي منافسه الفنلندي، ووجه له ضربة قوية على مستوى الأذن، ليسقط على الأرض فاقدا لوعيه، ويعلن الحكم نهاية النزال بفوز أبو زعيتر.

Azaitar with one of the nastiest right hands you’ll see. Listen to that crack! #UFC242pic.twitter.com/cxOj9Ar0OM — Ryan Evans (@RyanEvans87) September 7, 2019

تجدر الإشارة إلى أن النزال الرئيسي في دورة "UFC 242"، سيجمع في وقت لاحق اليوم، بين الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم في الوزن الخفيف، ومتحديه الأمريكي داستن بوارييه البطل المؤقت.

المصدر: "UFC"