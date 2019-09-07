 
مباشر

شاهد.. البطل المغربي أبو زعيتر يسقط منافسه بضربة قاضية في الأذن

الرياضة

شاهد.. البطل المغربي أبو زعيتر يسقط منافسه بضربة قاضية في الأذن
vasya_wer/TWITTER.COM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mddr

أسقط البطل المغربي عثمان أبو زعيتر، منافسه الفنلندي تيمو باكلان، بالضربة القاضية، في نزال جمعهما اليوم السبت، ضمن دورة "UFC 242" للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي الإماراتية.

وبعد تبادل للكمات بين المقاتلين، باغت البطل المغربي منافسه الفنلندي، ووجه له ضربة قوية على مستوى الأذن، ليسقط على الأرض فاقدا لوعيه، ويعلن الحكم نهاية النزال بفوز أبو زعيتر.

تجدر الإشارة إلى أن النزال الرئيسي في دورة "UFC 242"، سيجمع في وقت لاحق اليوم، بين الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم في الوزن الخفيف، ومتحديه الأمريكي داستن بوارييه البطل المؤقت.

المصدر: "UFC"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة غامضة لعالم نووري مصري في المغرب بعد شربه كأس عصير