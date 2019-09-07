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فيتل الأسرع في التجارب الأخيرة لسباق إيطاليا

الرياضة

فيتل الأسرع في التجارب الأخيرة لسباق إيطاليا
AFP Miguel MEDINA
فيتل الأسرع في التجارب الأخيرة لسباق إيطاليا
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أكمل سيباستيان فيتل، هيمنة فيراري على التجارب الحرة لجائزة إيطاليا لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم، ليعزز فرص الفريق الأقدم والأنجح في البطولة، في تحقيق أول فوز على أرضه منذ 2010.

وبعد تفوق زميله شارل لوكلير في أول جولتين أمس الجمعة، وضع السائق الألماني فيتل، الباحث عن أول فوز له في السباق منذ أكثر من عام، نفسه في الصدارة في التجارب الحرة الأخيرة.

وسجل فيتل، أسرع زمن لفة في حلبة "مونزا"، بتحقيقه دقيقة واحدة و20.294 ثانية، فيما احتل ماكس فرستابن، سائق رد بول، المركز الثاني بفارق 0.032 ثانية.

ورغم ذلك، سينطلق فرستابن، الفائز بسباقين هذا الموسم، من المرتبة الأخيرة في سباق الغد، بسبب تغيير وحدة الطاقة.

وجاء فالتيري بوتاس، في المركز الثالث بفارق 0.109 ثانية عن فيتل، ثم لوكلير في المركز الرابع.

واحتل الأسترالي دانييل ريتشياردو، المركز الخامس مع رينو، متقدما على لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات وسائق مرسيدس.

ويتصدر هاميلتون، الفائز في إيطاليا العام الماضي والطامح لرقم قياسي بالفوز ست مرات بالسباق المستمر كل عام منذ 1950، يتصدر الترتيب العام للسائقين، بفارق 65 نقطة عن زميله بوتاس.

 المصدر: رويترز

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