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شاهد.. مدافع كولومبيا كاد يعيد نيمار إلى عيادة سان جيرمان

الرياضة

شاهد.. مدافع كولومبيا كاد يعيد نيمار إلى عيادة سان جيرمان
@LadCheesy/TWITTER.COM
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كاد النجم البرازيلي نيمار، أن يتعرض لإصابة جديدة خلال مباراة ودية جمعت اليوم منتخب بلده بنظيره الكولومبي، بعد تدخل عنيف ضده من قبل أحد المدافعين الكولومبيين.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، حاول نيمار التوغل داخل منطقة جزاء كولومبيا، لكن المدافع دافينسون سانشيز، كان له بالمرصاد، وتصدى له بضربه بكتفه في ظهره، ليفقد نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توازنه، وينزلق إلى خارج الملعب قبل أن يرتطم بلوحة الإعلانات.

واحتج لاعبو منتخب البرازيل بشدة على الحكم، وعاتبوا سانشيز على هذا التدخل، لاسيما وأن المباراة ودية، ونيمار عاد لتوه إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

 المصدر: "تويتر"

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