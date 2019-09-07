مدرب البرازيل: نيمار أفضل من هازارد ولاعبان فقط يتفوقان عليه

أكد مدرب منتخب البرازيل، تيتي، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، فقط هما اللاعبان الوحيدان اللذان يتفوقان على مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وقال تيتي خلال مؤتمر صحفي سبق مواجهة كولومبيا والبرازيل الودية التي أقيمت اليوم في ميامي الأمريكية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2: "نيمار تعافى من الإصابة التي تعرض لها قبل بطولة كوبا أمريكا.. لو لم يكن جاهزا، لما تواجد في قائمة المنتخب، والجهاز الفني واثق من قدرة نيمار على القيام بما نطلبه منه في الملعب".

وتابع "50 بالمئة من أهداف البرازيل عندما يشارك نيمار، تكون بسببه سواء بسبب صناعته لها أو تسجيلها".

وأكمل "من حيث الجودة الفنية، أضع ميسي ورونالدو أولا، وبعدهما يأتي نيمار وإيدين هازارد، ولكن بأفضلية فنية لنيمار لأنه أسرع من هازارد، ولا يمكن إيقافه".

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وكان تيتي صائبا بشأن أهمية نيمار في منتخب البرازيل، حيث تألق بشكل لافت في مباراة كولومبيا بصناعته للهدف الأول وتسجيله للثاني، ليجنب "السيليساو" الخسارة.

ومن المقرر أن يشارك نيمار، الذي لم تكن بداية هذا الموسم مثالية بالنسبة له على الإطلاق، بتعرضه للإصابة وغيابه عن "كوبا أمريكا" ثم فشل صفقة انتقاله من فريقه الحالي باريس سان جيرمان إلى برشلونة، في اللقاء الودي الذي ستخوضه البرازيل الثلاثاء المقبل أمام البيرو، في إعادة للمباراة النهائية لـ"كوبا أمريكا 2019" التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-1.

المصدر: وكالات