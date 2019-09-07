تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الكولومبي بهدفين لمثلهما، في مباراة ودية جمعتهما اليوم في الولايات المتحدة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وبادرت البرازيل لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق كاسيميرو من صناعة نيمار، قبل أن يعادل لويس مورييل، الكفة لكولومبيا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وعاد اللاعب نفسه بعد عشر دقائق، ليمنح التقدم لمنتخب بلده بتسجيله الهدف الثاني، ويصبح بذلك أول كولومبي يسجل هدفين في شباك البرازيل.

وكما جرت العادة، فنيمار الذي عاد للمشاركة مع البرازيل بعد تعافيه من الإصابة، أبى إلا أن يضع بصمته في المباراة، وسجل هدف التعادل لـ"راقصي السامبا" في الدقيقة 58.

وهذا الهدف هو رقم 61 لنيمار في 98 مباراة دولية، ليعادل سجل النجم البرازيلي المعتزل، الظاهرة رونالدو.

وأصبح نجم باريس سان جيرمان، ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب "السيليساو"، ويبتعد بفارق 16 هدفا عن متصدر القائمة، الأسطورة بيليه (77 هدفا).

المصدر: "تويتر"