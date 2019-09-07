الإسباني نادال والروسي مدفيديف يبلغان المشهد الختامي لأمريكا المفتوحة

ضرب الإسباني رافائيل نادال، موعدا مع الروسي دانييل مدفيديف، في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام".

وفي مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا ليلية أمس على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" في نيويورك، تفوق نادال المصنف ثانيا عالميا على الإيطالي ماتيو بيريتيني 7-6، 6-4 و6-1، ليلاقي مدفيديف المصنف خامسا، الذي تغلب بدوره على البلغاري غريغور ديميتروف، بنتيجة 7-6، 6-4 و6-3.

وبلغ نادال (33 عاما)، المباراة النهائية لبطولة كبرى للمرة السابعة والعشرين في مسيرته الاحترافية، وسيبحث غدا الأحد في مواجهة منافسه الروسي البالغ من العمر 23 عاما، عن لقبه الـ19 في "الغراند سلام"، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من حامل الرقم القياسي السويسري روجر فيدرر.

في المقابل، بات مدفيديف، الذي بلغ نهائي بطولة "الغراند سلام" للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، أول لاعب روسي يبلغ نهائي بطولة كبرى منذ مارات سافين في أستراليا المفتوحة 2005، وأصغر لاعب يتأهل إلى نهائي أمريكا المفتوحة منذ الصربي نوفاك دجوكوفيتش (2010).

المصدر: وكالات