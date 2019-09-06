النجمة الروسية لاسيتسكيني تحرز ذهبية الدوري الماسي

أحرزت النجمة الروسية، ماريا لاسيتسكيني، الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي للسيدات، وذلك في المرحلة الأخيرة للدوري الماسي لألعاب القوى، التي جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونجحت ماريا لاسيتسكيني في اجتياز العارضة وهي على ارتفاع (1.99 م)، تاركة الميدالية الفضية لجارتها الأوكرانية، يوليا ليفيتشينكو، التي اجتازت ارتفاع (1.97 م).

أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى صاحبة الأرض البلجيكية، نافيساتو تيام، بعد أن سجلت (1.95 م).

وحققت ماريا لاسيتسكيني (26 عاما) بذلك الفوز في 6 مراحل من الدوري الماسي خلال هذا الموسم، واحتلت المركز الأول في الترتيب العام للمرة الرابعة في تاريخها والثالثة على التوالي (2014، 2017، 2018، 2019).

المصدر: وكالة "تاس"