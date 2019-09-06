إفراج مشروط عن النجمين الروسيين كوكورين وماماييف

أخلت محكمة روسية اليوم الجمعة، سبيل اللاعبين ألكسندر كوكورين وبافل ماماييف، وذلك بعد اعتقالهما لمدة 11 شهرا تقريبا.

وقررت محكمة مقاطعة أليكسييفسكي في منطقة بيلغورود، إطلاق سراح كوكورين وماماييف، بعد دراستها لالتماس تقدم به اللاعبان للإفراج عنهما قبل انتهاء محكوميتهما.

Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО



📝 Репортаж 👇🏻https://t.co/Z85Qyxx3G9pic.twitter.com/M7y0U6tKPf — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 6, 2019

وقال المكتب الصحفي للمحكمة، أن الأخيرة منحت الإفراج المشروط لكوكورين وماماييف، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره، إذا لم يتم الطعن فيه.

وكانت إحدى محاكم العاصمة موسكو، قضت مطلع مايو الماضي، بحبس كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ لمدة سنة و6 أشهر، وماماييف لاعب كراسنودار لمدة سنة و5 أشهر، وذلك بعد انتشار مقطعي فيديو، يثبت تورطهما في عراكين منفصلين في أكتوبر الماضي.

Появилось еще одно видео драки с участием Кокорина и Мамаева. По всей видимости, она предваряла инцидент в кафе. pic.twitter.com/druSQkhuSY — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 9, 2018

وظهر الثنائي في الفيديو الأول، وهما يعتديان بالضرب على رجل داخل مقهى في العاصمة موسكو، قبل أن يتبين أن الرجل مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ويدعى دينيس باك.

أما الفيديو الثاني، فيظهرهما في اليوم ذاته، يعتديان على رجل آخر قرب أحد الأرصفة. وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا لمقدمة البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى أولغا أوشاكوفا.

المصدر:rbc.ru