انتشر مقطع فيديو مثير للنجم الإسباني رافائيل نادال، أثناء فوزه بتحد طريف على نجم التنس السابق، الأمريكي جون ماكنرو.

وخلال إجرائه لعمليات إحمائية قبل خوضه مباراة الدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، سدد نادال كرة قوية تجاه استوديو التعليق على المباراة.

Accuracy level: Rafa Nadal 🎯 pic.twitter.com/UV6DyKClL7 — ESPN UK (@ESPNUK) September 5, 2019

ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن لاعب التنس المخضرم ماكنرو، كان موجودا في استوديو التعليق لتحليل المباراة بجانب المعلق الأساسي، وطلب من نادال تسديد الكرة تجاهه، في تحد بدا صعبا وربما شبه مستحيل.

وتمكن نادال من تنفيذ ذلك التحدي، وسدد الكرة بأقوى طريقة ممكنة، ليضعها بين أيدي ماكنرو، وسط أجواء من المرح وتشجيع من الجماهير لـ"الماتادور" الإسباني.

وتغلب نادال في الدور ربع النهائي على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، بنتيجة 6-4 و7-5 و6-2، ليضرب موعدا في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، مع الإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي تغلب بدوره على الفرنسي جايل مونفيس.

المصدر: وكالات