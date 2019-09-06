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أمريكا المفتوحة.. أندريسكو تتخطى بنتشيتش وتضرب موعدا مثيرا مع وليامز

الرياضة

أمريكا المفتوحة.. أندريسكو تتخطى بنتشيتش وتضرب موعدا مثيرا مع وليامز
AFP CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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تواصلت المسيرة الحالمة للكندية بيانكا أندريسكو في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بفوزها اليوم على السويسرية بليندا بنتشيتش 7-6 و7-5، لتضرب موعدا مثيرا في النهائي مع سيرينا وليامز.

وسددت أندريسكو، الفائزة بلقبي إنديان ويلز وكأس روجرز هذا الموسم، سلسلة من الضربات الأرضية الناجحة بعد تأخرها 5-2 في المجموعة الثانية، وفازت بخمسة أشواط متتالية، لتبلغ أول نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى.

وسيكون أمام ابنة الـ19 عاما، الكثير من العمل عندما تواجه في النهائي، المخضرمة الأمريكية وليامز، التي سحقت الأوكرانية يلينا سفيتولينا، بنتيجة 6-3 و6-1.

وتبحث وليامز في المباراة النهائية، لدخول تاريخ التنس من أوسع أبوابه، ففي حال تتويجها بلقب البطولة الأمريكية، ستعادل رقم الأسطورة الأسترالية مارغاريت كورت، كأكثر اللاعبات تتويجا بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى (24 لقبا).

وستقام المباراة النهائية لبطولة أمريكا غدا السبت في نيويورك.

 المصدر: وكالات

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