بالفيديو.. الماتادور الإسباني يواصل انتصاراته في تصفيات "يورو 2020"

واصل منتخب إسبانيا سلسلة انتصاراته، بفوزه على نظيره الروماني (2-1) في عقر داره، اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأحرز هدفي الماتادور الإسباني كل من، المدافع سيرجيو راموس، والمهاجم باكو ألكاسير، في الدقيقتين (29 من ضربة جزاء، و47) على الترتيب.

بينما سجل الروماني، فلوران إندوني، هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة بوخارست.

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وحقق منتخب إسبانيا بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F) بمفرده، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه السويدي الذي تغلب بدوره خارج أرضه على منتخب جزر فاروه برباعية نظيفة، في وقت سابق من مساء اليوم أيضا.

بينما يشغل منتخب رومانيا المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة، خلف صاحب المرتبة الثالثة، منتخب النرويج الذي فاز بدوره على ضيفه المالطي بهدفين من دون رد.

المصدر: RT