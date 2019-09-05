شاهد.. "اللورد" بيندتنر يثير الجدل بعد فشله في تسجيل هدف بعد أكثر من 10 محاولات

أثار النجم الدنماركي، نيكولاس بيندتنر، الجدل مجددا خلال مشاركته في أول تدريب له مع فريقه الجديد إف سي كوبنهاغن، إذ لم ينجح في التسجيل بعد عدة محاولات وهو وجها لوجه مع حارس المرمى.

وضجت مواقع التواصل بفيديو لبيندتنر، وهو يسدد الكرة تلو الأخرى تجاه المرمى خلال مشاركته في تدريبات فريقه الجديد، ولم ينجح الدولي الدنماركي في إسكان الكرة الشباك إلا في مناسبتين أو ثلاث، فيما أهدر سيلا من المحاولات، فتارة تصطدم الكرة بالقائم أو العارضة، وتارة أخرى يتصدى لها الحارس أو تذهب الكرة بعيدة عن المرمى.

Footage of Nicklas Bendtner's first training session at his new club Copenhagen. 🇩🇰



That is gold. 😂 pic.twitter.com/EAn0t0bmGy — Football Tweet (@Football__Tweet) September 4, 2019

وحمل بيندتنر قميص العديد من الأندية العريقة، أبرزها نادي أرسنال الإنجليزي، لكن صيته ذاع ليس لأنه نجم من الطراز العالمي، وإنما نتيجة إطلاق الصحافة الإنجليزية لقب "اللورد" عليه، للسخرية منه، وذلك بعد رحيله عن أرسنال، وتنقله معارا بين مجموعة من الأندية الإنجليزية، ومن ثم الألمانية، قبل أن يستقر به المقام مؤخرا في نادي إف سي كوبنهاغن.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي