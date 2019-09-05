إذا كانت هناك جائزة لألطف لاعب كرة القدم، فإن نجم منتخب فرنسا ونادي تشيلسي نغولو كانتي المعروف بتواضعه وبمهاراته أيضا داخل الملعب، سيكون أقوى وأبرز المرشحين لنيلها.

ويعد كانتي واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعيين في العالم (إن لم يكن الأفضل على الإطلاق)، حيث وظيفته الرئيسية هي تفكيك هجمات المنافسين.

وساهم ابن الـ28 عاما، في تتويج منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، كما فاز بلقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي، مع فريقه السابق ليستر سيتي، والحالي تشيلسي.

إضافة إلى ذلك، فقد اكتسب كانتي شهرة جارفة، وسمعة طيبة، كونه واحدا من أكثر لاعبي كرة القدم تواضعا ولطفا خارج المستطيل الأخضر، وأثبت ذلك مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

Here’s an example of Ngolo Kante kindness to everyone yesterday. Made everyone happy & made my daughters wedding even more special. 💙 pic.twitter.com/DR9I9eroO6 — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدولي الفرنسي، وهو يفاجئ مشجعا لنادي تشيلسي بحضور حفل زفاف ابنته.

Introduced @nglkante to my mum and dad at my daughters wedding. Ngolo is such a diamond as he wanted to congratulate my daughter & son in law on the stage. Love him as a player but even more as a caring person who puts others before himself. Deserves all the success he gets. #CFCpic.twitter.com/GSG0nYe0EY — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019

وظهر كانتي وهو يختلط مع ضيوف آخرين ويقضي معهم سهرته بكل عفوية.

وكان والد العروس، واسمه فرانك خالد، وجه دعوة لنجمه المفضل كانتي قبل أسابيع، لكن لاعب وسط تشيلسي رفض وقتها تلبية الدعوة بسبب التزاماته مع منتخب فرنسا، إلا أنه فاجأ الجميع وقرر الحضور إلى الزفاف في آخر لحظة.

وقال خالد: "لقد دعوته لكنه قال لي إنه لن يستطيع الحضور بسبب التزامه مع المنتخب الفرنسي، لكن إصابته مؤخرا أبعدته عن الالتحاق بالمنتخب، ليخبرني أنه قادم".

المصدر: hindustantimes.com