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الهلال السعودي يعلق على معاقبة اتحاد الكرة السوري لخربين

الرياضة

الهلال السعودي يعلق على معاقبة اتحاد الكرة السوري لخربين
AFP /ATTA KENARE
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علق مدير المركز الإعلامي لنادي الهلال السعودي لكرة القدم، هشام الكثيري على استبعاد مهاجم فريقه، عمر خربين عن منتخب بلاده سوريا.

وكتب الكثيري في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بخصوص موضوع المحترف السوري عمر خربين، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلا أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودا استدعت اعتذاره خطيا وهاتفيا عن مشاركة منتخب بلاده، وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في ألمانيا وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين".

وكان المدرب فجر إبراهيم، استبعد المهاجم خربين نهائيا عن صفوف المنتخب السوري، على خلفية "عدم التزامه بالالتحاق بأحد المعسكرات التدريبية لـ"نسور قاسيون"، وتخلفه عن مباراتين وديتين ضد إيران وأوزبكستان".

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ويستعد منتخب سوريا لخوض مباراة هامة اليوم أمام مضيفه الفلبيني، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 المصدر: "تويتر"

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