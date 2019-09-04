شاهد.. مقاتل روسي يهزم "الهولك" رغم كسر في أنفه وإصبعه

فاز الروسي، يفغيني غونتشاروف، على الأمريكي، توني جونسون، بالنقاط في النزال الذي جرى بينهما بمدينة كراسنودار الروسية، على لقب بطل منظمة "ACA 97" للفنون القتالية المختلطة.

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وأصبح المقاتل الروسي أول بطل لمنظمة "ACA"، في الوزن الثقيل.

وكشف يفغيني غونتشاروف بأنه كان يواجه صعوبات في تحضيراته ويلبس قناعا للوجه نتيجة إصابته بكسر في الأنف خلال نزالهما الأول، الذي انتهى من دون نتيجة، إثر تلقى الأمريكي إصابة في العين بعد ضربة مخالفة للقوانين.

وأضاف الروسي أنه أصيب بكسر في إصبعه قبل أسبوعين فقط من هذه المواجهة، ولكنه لم يقدم على الانسحاب طالما وافق على النزال رغم كسر في الأنف، معتبرا أنه كان سيكون بمثابة كابوس في حال قرر الانسحاب بسبب كسر في الإصبع.

المصدر: "vesti.ru"