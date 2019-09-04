"يلعب الشطرنج في ملاعب التنس".. نجوم سابقون يتغنون بالصاعد مدفيديف

أخرج الروسي دانييل مدفيديف، كل ما بجعبته ليتجاوز السويسري ستانيسلاس فافرينكا، ويبلغ للمرة الأولى في مسيرته المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى.

ورغم معاناته من إصابة على مستوى الفخذ وتلقيه العلاج في المجموعة الأولى من مباراته أمام فافرينكا أمس، فقد أبدع ابن الـ23 عاما، ونال إعجاب الجماهير، والنقاد الرياضيين خاصة النجوم السابقين منهم.

"المصنف الخامس عالميا يتغلب على فافرينكا في ربع نهائي أمريكا المفتوحة، بفضل أسلوبه الإبداعي.. إنه يظهر أشياء غير اعتيادية لمعظم المنافسين في التنس" هكذا وصف النجم السويدي المعتزل الفائز بسبعة ألقاب كبرى، ماتس ويلندر، انتصار مدفيديف.

أما الأمريكي جيم كورير، المتوج بأربعة ألقاب في "الغراند سلام"، فقد لفت انتباهه حفاظ اللاعب الروسي على هدوئه حتى في اللحظات الحاسمة، حيث شبه تصرفاته وحركاته في الملعب بما يحدث في لعبة الشطرنج.

بدوره، أشاد فافرينكا بأداء مدفيديف، إذ لم يستبعد أن يواصل اللاعب الروسي مشواره لحصد لقب البطولة الأمريكية، مشددا: "طبعا مدفيديف يستطيع الفوز بأمريكا المفتوحة لكنني أشك في ذلك.. هذا مجرد رأي.. يبدو متعبا أكثر، وسيتعين عليه مواجهة لاعبين أقوياء، لكنه يحتاج فقط للفوز بمباراتين" للتتويج بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.

من جهته، أبدى نجم التنس الروسي المعتزل ميخائيل يوجني، إعجابه بما قدمه مواطنه، على الرغم من كل الظروف والمشاكل التي واجهته في مباراة فافرينكا.

المدرب الروسي الشهير فيكتور يانتشوك، استدل بما حدث في المجموعة الأولى لإبراز المهارات والقوة الذهنية التي يتمتع بها مدفيديف، حيث قال: "كان مدفيديف معرضا للخسارة في المجموعة الأولى، لكنه تمكن من إنقاذ الموقف. ارتكب أخطاء أقل، وهاجم بشكل قوي، وكان أكثر استقرارا وثقة. يتمسك بكل كرة ولا يعطي الفرصة لمنافسه".

وبفوزه على فافرينكا حقق مدفيديف مجموعة من الأرقام المميزة وهي كتالي:

- بات مدفيديف (23 عاما)، أصغر لاعب يبلغ الدور نصف النهائي في البطولة الأمريكية منذ أن فعل ذلك الصربي نوفاك دجوكوفيتش عام 2010، وأول روسي يبلغ الدور نصف النهائي لآخر البطولات الأربع الكبرى، منذ مواطنه ميخائيل يوجني عام 2010 أيضا.

🇷🇺 @DaniilMedwed is two sets away from becoming the youngest #USOpen semi-finalist since Novak Djokovic in 2010. 👏



🎥: @usopenpic.twitter.com/afyIT8fI6K — ATP Tour (@ATP_Tour) September 3, 2019

- أصبح مدفيديف رابع المتأهلين إلى نهائيات الجولة الختامية لهذا الموسم، بعد كل من المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والمصنف ثانيا عالميا، الإسباني رافائيل نادال، والمصنف ثالثا عالميا السويسري روجر فيدرر.

- تخطى مدفيديف النمساوي دومينيك ثيم في التصنيف العالمي، وارتقى إلى المركز الرابع، وهو أعلى تصنيف يصل إليه في مسيرته.

- مدفيديف هو أول لاعب روسي يدخل "التوب 4" (المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي) منذ مواطنه نيكولاي دافيدينكو في أغسطس 2008.

المصدر: RT