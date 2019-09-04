"الفيفا" يبث مجانا مباريات الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا لمونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أمس، أنه سيبث مجانا مباريات الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الفيفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022 تبث مباشرة على موقعنا وعلى قناتنا الرسمية في يوتيوب".

African qualifiers for the FIFA World Cup 2022™ live on @fifacom and YouTube - https://t.co/PgdWgu4NzP — FIFA Media (@fifamedia) September 3, 2019

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 أيام الأربعاء (اليوم)، والخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، وستكون المواجهات على الشكل التالي:

إثيوبيا × ليسوتو

الصومال × زيمبابوي

إريتريا × ناميبيا

بوروندي × تنزانيا

جيبوتي × إسواتيني

بوتسوانا × مالاوي

غامبيا × أنغولا

ليبيريا × سيراليون

موريشيوس × موزمبيق

ساو تومي × غينيا بيساو

جنوب السودان × غينيا الاستوائية

جزر القمر × توغو

تشاد × السودان

سيشيل × روندا.

وتقام التصفيات الإفريقية لمونديال قطر على ثلاث مراحل، ستسفر في النهاية عن صعود 5 منتخبات للمحفل العالمي.

ومن المقرر أن يتأهل 14 منتخبا من الدور التمهيدي للمرحلة الثانية بالتصفيات، من أجل إجراء القرعة الجديدة لدور المجموعات الذي سيتأهل منه 10 منتخبات للمرحلة الأخيرة.

وفي المرحلة الأخيرة تتنافس المنتخبات الـ10 بنظام الذهاب والإياب، لتترشح المنتخبات الخمسة الفائزة إلى مونديال 2022.

المصدر: وكالات