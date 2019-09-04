التحقيق مع لاعب مدريدي بشبهة ترويج مواد إباحية

كشفت صحيفة "بيلد"، أن الشرطة الألمانية تحقق مع مدافع ريال مدريد السابق كريستوف ميتزيلدر، للاشتباه في توزيعه مواد إباحية عن الأطفال.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أنه تم فتح القضية بعدما تلقت الشرطة شكوى من إحدى السيدات التي كانت على علاقة مع الدولي الألماني السابق، وأبرزت 15 صورة إباحية لأطفال بعثها لها ميتزيلدر، وبعد تحقيق في الصور قررت الشرطة الألمانية التحرك ضد المدافع البالغ من العمر 38 عاما.

Christoph Metzelder's home raided after being 'suspected of spreading child pornography'https://t.co/Y9tJA7fx6mpic.twitter.com/aHbowAW9eg — Mirror Football (@MirrorFootball) September 4, 2019

وانتقلت الشرطة إلى منزل ميتزيلدر، حيث صادرت هاتفه وحاسوبه لكنها لم تعتقل اللاعب.

واشتهر ميتزيلدر بدفاعه عن أندية عريقة على غرار بوروسيا دورتموند، وشالكه، وريال مدريد (2007/2010)، وتوج مع هذا الأخير ببطولات الدوري الكأس والسوبر الإسبانية.

على الصعيد الدولي، حمل ميتزيلدر قميص منتخب "المانشافت"، في 47 مناسبة ووصل معهم إلى نهائي مونديال 2002، الذي خسرته ألمانيا أمام البرازيل.

المصدر: "لينتا.رو"