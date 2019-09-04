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مفاجأة مدوية في أمريكا المفتوحة.. ديميتروف يطيح بفيدرر

الرياضة

مفاجأة مدوية في أمريكا المفتوحة.. ديميتروف يطيح بفيدرر
AFP DOMINICK REUTER
مفاجأة مدوية في أمريكا المفتوحة.. ديميتروف يطيح بفيدرر
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فجر البلغاري غريغور ديميتروف مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بالإطاحة بالنجم السويسري روجر فيدرر من الدور ربع النهائي.

وحسم ديميتروف المباراة التي أقيمت اليوم في 5 مجموعات بواقع 3-6 و6-4 و3-6 و6-4 و6-2، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وعانى فيدرر المصنف ثالثا عالميا وصاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى (20 لقبا) من آلام أعلى الظهر، فكثرت أخطاؤه المباشرة التي استغلها البلغاري المصنف 78 عالميا، ليحقق فوزه الأول على السويسري المخضرم (38 عاما) في 8 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

ولم يسبق لديميتروف الذي ارتقى إلى المركز الثالث عالميا عقب فوزه ببطولة الماسترز عام 2017، تخطي دور الـ16 في أمريكا المفتوحة، وهو الدور الذي بلغه عامي 2014 و2016.

في المقابل، خرج فيدرر من الدور ربع النهائي للبطولة الأمريكية التي ودعها العام الماضي من ثمن النهائي. 

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ويلتقي ديميتروف في نصف النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا، والذي تغلب على السويسري الآخر ستانيسلاس فافرينكا، بنتيجة 7-6  و6-3 و3-6 و6-1.

 المصدر: وكالات

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