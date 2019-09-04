الروسي مدفيديف يصعد إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرته، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بفوزه أمس على السويسري ستانيسلاف فافرينكا 7-6 و6-3 و3-6 و6-1.

وحسم مدفيديف المجموعة الأولى بعد جولة فاصلة، ثم الثانية 6-3، ليرد السويسري التحية في الثالثة بالنتيجة ذاتها.

ودانت السيطرة للروسي في الرابعة التي حسمها بسهولة بعد أن كسر إرسال منافسه ثلاث مرات.

🇷🇺 @DaniilMedwed is two sets away from becoming the youngest #USOpen semi-finalist since Novak Djokovic in 2010. 👏



🎥: @usopenpic.twitter.com/afyIT8fI6K — ATP Tour (@ATP_Tour) September 3, 2019

وبات مدفيديف (23 عاما)، أصغر لاعب يبلغ الدور نصف النهائي في البطولة الأمريكية منذ أن فعل ذلك الصربي نوفاك دجوكوفيتش عام 2010، وأول روسي يبلغ الدور نصف النهائي لآخر البطولات الأربع الكبرى، منذ مواطنه ميخائيل يوجني عام 2010 أيضا.

🇷🇺 @DaniilMedwed is two sets away from becoming the youngest #USOpen semi-finalist since Novak Djokovic in 2010. 👏



🎥: @usopenpic.twitter.com/afyIT8fI6K — ATP Tour (@ATP_Tour) September 3, 2019

وكشف مدفيديف، أنه كان على شفير إعلان انسحابه في المجموعة الأولى أمام فافرينكا، بعد إصابته في فخذه وتلقي العلاج بقوله "كانت الأمور صعبة لأن المباراة كانت غريبة بعض الشيء. شعرت بألم كبير في عضلات فخذي، واعتقدت أنني لن أقوى على متابعة المباراة في المجموعة الأولى".

وأضاف "قبل المباراة كنت أشعر بحالة ممتازة. على أي حال أنا سعيد لبلوغ أول نصف نهائي لي" في بطولة أمريكا المفتوحة.

المصدر: وكالات