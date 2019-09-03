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شاهد.. المقاتل الأمريكي بوارييه يرقص مع الإماراتيين

الرياضة

شاهد.. المقاتل الأمريكي بوارييه يرقص مع الإماراتيين
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وصل الأمريكي داستن بوارييه، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لمواجهة بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، يوم 7 سبتمبر الجاري، ضمن دورة (UFC 242).

وانتشر مقطع فيديو للمقاتل الأمريكي وهو يحمل سيفا ويرقص مع الإماراتيين.

وحصل بوارييه على حزام بطل العالم المؤقت في الوزن الخفيف، عقب فوزه على مواطنه ماكس هالواي بالنقاط، في النزال الذي جمعهما، يوم 13 أبريل الماضي، خلال دورة (UFC 236)، محققا انتصاره الـ 25 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 5 هزائم.

بينما لم يتجرع حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، مرارة الهزيمة، في 27 نزالا، خاضها، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات

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