بينهم 5 لاعبين عرب.. تعرف على أعظم 48 أسطورة في تاريخ كرة القدم

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) أمس، عن المرحلة الأولى من قائمة أفضل أساطير كرة القدم في العالم عبر التاريخ.

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه في الإنترنت، اللاعبين من 1 إلى 48، على أن يستعرض خلال الأيام المقبلة بقية اللاعبين من 49 إلى 100.

وتضمنت قائمة المرحلة الأولى، 5 لاعبين عرب، وهم المصريان محمد أبو تريكة، ومحمود الخطيب، والجزائري رابح ماجر، والكويتي جاسم يعقوب سلطان البصارة، والسعودي ماجد عبد الله.

وجاءت قائمة الـ48 لاعبا كالتالي:

- من البرازيل: بيليه، زيكو، غاريتشا، رونالدو.

- من ألمانيا: بيكنباور، جيرد مولر، لوثار ماتياس.

- من هولندا: يوهان كرويف، ماركو فان باستن، رود جوليت أون.

- من إنجلترا: بوبي، ديفيد بيكهام، ستانلي ماثيوز.

- من الأرجنتين: دييغو مارادونا، ألفريدو ستيفانو دي ستيفانو.

- من الصين: هاو هايدونغ وسون جيهاي.

- من مصر: محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة.

https://iffhs.com

- من فرنسا: ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان

- من المكسيك: أنطونيو كارباخال وسانشيز

- من البرتغال: أوزيبيو ولويس فيغو

- من إيطاليا: دينو زوف وروبيرتو باجيو

- من الجزائر: رابح ماجر

- من الكاميرون: روجر ميلا

- من المجر: فيرينك بوشكاش

- من الهند: بوتيا

- من إيران: علي دائي

- من اليابان: هيديتوشي ناكاتا

- من كوريا الجنوبية: تسشا بوم

- من الكويت: جاسم يعقوب سلطان البصارة

- من ليبيريا: جورج وياه

- من نيوزيلندا: وينتون آلان

- من نيجيريا: كانو

- من باراغواي: شيلافيرت

- من روسيا: ليف ياشين

- من السعودية: ماجد عبد الله

https://iffhs.com

- من إسبانيا: باكو

- من تركيا: هاكان شكور

- من أوكرانيا: أوله فولوديميروفيتش بلوخين

- من أوروغواي: بيبي

- من الولايات المتحدة الأمريكية: لاندون دونوفان

- من جنوب إفريقيا: لوكاس راديبي

- من ويلز: ريان جيجز.

المصدر: وكالات + "IFFHS"