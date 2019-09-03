أبرز انتقالات اللاعبين العرب في الميركاتو الصيفي 2019

شهدت فترة سوق الانتقالات الصيفية، التي أسدل الستار عليها، ليلة أمس الاثنين، انتقال عدد من اللاعبين العرب، أبرزهم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019.

وانتقل إسماعيل بن ناصر، من فريق إمبولي الإيطالي إلى صفوف فريق ميلان العريق، لمدة 5 سنوات، في صفقة بلغت نحو 15 مليون يورو.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن إسماعيل بن ناصر سيحصل على 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وحصل بن ناصر (21 عاما)، على جائزة أفضل لاعب في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي احتضنتها مصر خلال الفترة من (21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019)، وانتهت بتتويج منتخب بلاده بلقب البطولة على حساب نظيره السنغالي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

The first day is always an emotional one, right Ismaël? 🔴⚫

Il primo giorno non si scorda mai, vero Ismaël? 🔴⚫#ForzaMilanpic.twitter.com/CRR3VGbrEN — AC Milan (@acmilan) 4 августа 2019 г.

المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني

شد إسلام سليماني الرحال من ليستر سيتي الإنجليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

ورفع إسلام سليمان أيضا كأس أمم إفريقيا مع منتخب "محاربي الصحراء".

🇩🇿 Official: Islam Slimani joins Monaco on loan from Leicester City #TeamDZpic.twitter.com/Om3mJCJQNM — DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) 20 августа 2019 г.

المدافع الدولي الجزائري بن سبعيني إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

انضم رامي بن سبعيني (24 عاما)، المتوج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2019، من صفوف رين الفرنسي، إلى صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، بعقد يمتد حتى صيف عام 2023.







المغربي يوسف العربي إلى أولمبياكوس اليوناني:

انتقل المهاجم، يوسف العربي (32 عاما)، إلى نادي أولمبياكوس، بعقد يستمر لمدة ثلاث سنوات، قادما من نادي الدحيل القطري، مقابل 5 ملايين يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص.

وبدأ اللاعب المغربي مسيرته في صفوف فريق كاين الفرنسي عام 2008، ومنه إلى الهلال السعودي في عام 2011، ولكنه استمر معه موسما واحدا فقط، وانتقل في 2012 إلى غرناطة الإسباني، الذي ظل في صفوفه 4 مواسم كاملة، ومن ثم رحل عنه في عام 2016 إلى الدحيل القطري.

الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه"

انضم محمود حسن "تريزيغيه" إلى نادي أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قادما من صفوف قاسم باشا التركي.



وتألق "تريزيغيه" البالغ 24 عاما بشكل لافت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ونجح في تسجيل هدف خلال البطولة التي ودعها منتخب "الفراعنة" من دور الـ16.

وخاض "تريزيغيه"، 71 مباراة مع فريق قاسم باشا، أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 18 هدفا آخر، منذ انضمامه للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي في يوليو 2017.

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️



Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet#AVFCpic.twitter.com/C2QghlFiaw — Aston Villa (@AVFCOfficial) 24 июля 2019 г.

الدولي المصري، محمود عبد المنعم "كهربا":

انتقل المهاجم محمود عبد المنعم، المعروف بـ "كهربا"، إلى صفوف نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي، قادما من نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.

وأشار النادي البرتغالي إلى أن المهاجم المصري سجل 13 هدفا في 41 مباراة، في الموسم الماضي.

ورحل "كهربا"، البالغ من العمر 25 عاما، عن نادي الزمالك بداعي انتهاء عقده الرسمي، وعدم توثيق العقد الذي وقعه بعد ذلك مع الفريق الأبيض، لكن إدارة الزمالك أخطرت اتحاد الكرة برفض إرسال البطاقة الدولية للاعب لانقطاعه عن التدريبات.

حارس مرمى منتخب المغرب، ياسين بونو:

انتقل ياسين بونو إلى نادي إشبيلية الإسباني لكرة، بموجب عقد يمتد لموسم واحد، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، قادما من فريق جيرونا الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبدأ بونو مسيرته الاحترافية في نادي الوداد المغربي، وانضم صيف عام 2012 إلى أتلتيكو مدريد، ورحل عنه في العام 2014 على سبيل الإعارة إلى نادي ريال سرقسطة، وقضى معه موسمين، قبل أن ينضم في 2016 بشكل نهائي إلى جيرونا.

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المصدر: RT