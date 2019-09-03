نادال يهزم سيليتش ويحجز مقعده في ربع نهائي أمريكا المفتوحة

واجه الإسباني رافائيل نادال أصعب اختبار حتى الآن في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لكنه رفع مستواه ليهزم الكرواتي مارين سيليتش في الدور الرابع ويواصل سعيه لإحراز اللقب للمرة الرابعة.

وخسر نادال (33 عاما) اليوم، مجموعته الأولى في البطولة، لكنه تخطى سيليتش المتوج في 2014 والمصنف الثاني والعشرين بنتيجة 6-3 و3-6 و6-1 و6-2، ليبلغ ربع النهائي الأربعين في البطولات الكبرى، بينها تسع مرات في أمريكا المفتوحة.

وقال الإسباني المتوج ثلاث مرات في نيويورك (2010 و2013 و2017) "في المجموعة الثانية، كان (سيليتش) أكثر عدوانية مني، تراجعت وكان مصمما جدا. قلت لنفسي إن التغيير واجب لأنني أصبحت في متناوله".

وتابع حامل لقب 18 بطولة كبرى "يصعب وصف الشعور الذي ينتابني عندما ألعب هنا.. قبل ثماني سنوات لم أكن لأصدق ذلك، وكان جسمي يعاني كثيرا".

ويلتقي نادال في دور الثمانية مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، الذي أقصى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا 6-3 و2-6 و4-6 و3-6.

وواجه اللاعب الأرجنتيني ضئيل الجسد نادال سبع مرات، وخسر كل هذه المواجهات، لكنه أثبت أنه منافس قوي في البطولات الأربع الكبرى، وأرغم اللاعب الإسباني على خوض أربع مجموعات في بطولتي أستراليا المفتوحة، وفرنسا المفتوحة في 2018.

المصدر: وكالات