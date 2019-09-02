بالفيديو.. جماهير "غلطة سراي" تستقبل "النمر" الكولومبي فالكاو في اسطنبول

نظمت جماهير نادي "غلطة سراي" التركي استقبالا حارا للنجم الكولومبي، راداميل فالكاو، بمطار اسطنبول الدولي، والذي وصل رفقة زوجته وأطفالهما.

واحتشد قرب المطار نحو 25 ألفا من المشجعين الذين انتظروا وصول المهاجم الكولومبي منذ نحو 6 ساعات.

وأعلن نادي "غلطة سراي"، مساء اليوم الاثنين، عن انتقال فالكاو البالغ 33 عاما من العمر من النادي الفرنسي "موناكو"، حيث لعب "النمر" 39 مباراة رسمية وسجل 16 هدفا في الموسم الماضي.

Galatasaray Sportif AŞ, Radamel Falcao’nun kulübümüze transferi hakkında kulübü AC Monaco ile anlaşmaya vardı. #MissionFalcaoComplete



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وتعاقد "غلطة سراي" مع فالكاو مجانا لفترة 3 أعوام. وسيبلغ راتب المهاجم في النادي الاسطنبولي 5 ملايين يورو في السنة.

المصدر: RT، وكالات