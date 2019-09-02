أكد ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الفرنسي، ألفونس أريولا، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية.

ووقع أريولا على عقد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2020، وسجل النادي الملكي حارس مرماه الجديد رسميا، في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كما أكد الفريق الباريسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، رحيل حارسه أريولا إلى صفوف الفريق الملكي على سبيل الإعارة.

🆕 @AreolaOfficiel est prêté au @realmadrid jusqu’au 30 juin 2020. ✍️



Ce prêt de l’international français, qui reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, n’est pas assorti d’une option d’achat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 сентября 2019 г.

من جهة أخرى، نشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو يعلن فيه رسميا عن انضمام الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس الميرينغي، إلى صفوفه، لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.

المصدر: وكالات