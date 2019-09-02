رسميا.. إبرام صفقة تبادلية بين ريال مدريد وسان جيرمان
أكد ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الفرنسي، ألفونس أريولا، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية.
ووقع أريولا على عقد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2020، وسجل النادي الملكي حارس مرماه الجديد رسميا، في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
🙌 ¡Bienvenido @AreolaOfficiel! 🙌#WelcomeAreola | #HalaMadridpic.twitter.com/1p6uVC1nT1— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 2 сентября 2019 г.
كما أكد الفريق الباريسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، رحيل حارسه أريولا إلى صفوف الفريق الملكي على سبيل الإعارة.
🆕 @AreolaOfficiel est prêté au @realmadrid jusqu’au 30 juin 2020. ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 сентября 2019 г.
Ce prêt de l’international français, qui reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, n’est pas assorti d’une option d’achat.
من جهة أخرى، نشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو يعلن فيه رسميا عن انضمام الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس الميرينغي، إلى صفوفه، لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.
🎥🔝 #WelcomeKeylor— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 сентября 2019 г.
Revivez la première journée de notre nouveau Parisien @NavasKeylor, accueilli comme il se doit à l'Hôtel Molitor 🙌@All 🛎️
🔴🔵 #ICICESTPARISpic.twitter.com/y8e6zhYGCT
المصدر: وكالات