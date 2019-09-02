رسميا.. إشبيلية يغلق سوق انتقالاته بضم لاعب عربي

أبرم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، آخر صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع حارس مرمى منتخب المغرب، ياسين بونو.

وانضم بونو إلى الفريق الأندلسي بموجب عقد يمتد لموسم واحد، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، قادما من فريق جيرونا الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وسيعوض صاحب الـ 28 عاما، حارس مرمى إشبيلية سيرجيو ريكي، الذي انتقل أمس الأحد، إلى باريس سان جيرمان.

وبدأ بونو مسيرته الاحترافية في نادي الوداد المغربي، وانضم صيف عام 2012 إلى أتلتيكو مدريد، لكن هذه التجربة لم تكلل بالنجاح، لينتقل بعدها في العام 2014 على سبيل الإعارة لنادي ريال سرقسطة، وقضى معه موسمين، قبل أن ينضم في 2016 بشكل نهائي إلى جيرونا، وتألق معه "الأسد المغربي" بشكل لافت في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات