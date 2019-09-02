في الساعات الأخيرة من الميركاتو.. صفقة تبادلية بين الريال وسان جيرمان (فيديو)

يستعد نادي باريس سان جيرمان للإعلان عن التعاقد مع حارس مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد، مقابل التخلي عن حارسه الفرنسي ألفونسو أريولا لصالح النادي الملكي.

ونشر موقع El Chiringuito الإسباني فيديو للحظة مغادرة نافاس لمكاتب باريس سان جيرمان، بعد توقيع عقود انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية.

🚨IMAGEN #JUGONES| KEYLOR NAVAS sale de las oficinas del PSG tras firmar su CONTRATO. (📽@10JoseAlvarez)



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وذكرت تقارير إعلامية، أن نافاس وقع عقدا مع "البي إس جي" يمتد لثلاثة مواسم، وسيتقاضى راتبا سنويا قدره 6 ملايين يورو.

وانضم الحارس الدولي الكوستاريكي لريال مدريد صيف عام 2014 قادما من ليفانتي، حيث نجح في إثبات نفسه وجدارته، وأصبح الحارس الأول للنادي الملكي بعد رحيل الأسطورة إيكر كاسياس، وخاض 104 مباريات في مختلف البطولات مع "الميرينغي"، وتوج معه بـ11 لقبا.

تجدر الإشارة إلى أن سوق انتقالات اللاعبين ستغلق في أغلب الدول الأوروبية اليوم، في تمام الساعة الـ12 ليلا.

المصدر: وكالات